L'ascenseur maudit du quartier de Vaucelles sera enfin rénové

"Depuis sa création, il ne s'est quasiment pas passé un mois sans problème", témoigne Gérard Dumont, habitant la rue de Branville depuis 1976. "On n'ose même plus toucher les parois tellement c'est répugnant..." S'ajoutent au manque d'entretien les incivilités : taggeurs, fumeurs et vandales laissent régulièrement leurs traces dans la cabine. Une caméra de surveillance a donc été installée, et un personnel de la Ville de Caen passe tous les matins s'informer d'éventuelles pannes.

Un appel d'offres cet été

Mais les dégradations volontaires ne sont qu'une partie du problème : car entre les variations de température et le trafic constant, cet ascenceur s'use plus vite que d'autres et est devenu vétuste. La municipalité est donc sur le point de lancer un nouvel appel d'offres en vue de sa rénovation prochaine. Les habitants de Vaucelles n'attendent que ça.