Faire vivre l'Europe en Normandie

Présente dans 36 pays, celle-ci fédère ceux qui souhaitent promouvoir la dimension européenne dans l'éducation et, de façon plus générale, intéresser les jeunes au développement et à l'avenir de l'Europe. "Happy Europe organise des sessions, d'un ou plusieurs jours. Les lycéens et étudiants participants travaillent en commission sur différents thèmes, dans le but d'adopter des résolutions adaptables à l'Europe", explique Jérémy Dubois, président et étudiant à l'Institut d'administration des entreprises (IAE) de Caen.

"C'est intéressant de pouvoir débattre. Et de voter", poursuit Aura Hernandez, vice-présidente, étudiante en psychologie. Si l'association n'en est encore qu'à ses balbutiements, Happy Europe voit déjà grand et rêve d'organiser à Caen, en 2014, une session internationale du "Parlement européen des jeunes” qui rassemblerait 200 jeunes du monde entier. Aujourd'hui, Happy Europe compte une dizaine de membres. L'association ne demande qu'à grandir !

Pratique : contact@happyeurope.fr