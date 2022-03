Orne : point sur les conditions de circulation à 15h30

Les déneigeuses poursuivent leur travail sur les 5.800 km de routes à traiter dans l'Orne.

Sur le Bocage, la circulation est difficile voire impossible.

La circulation reste difficile entre Sées et Argentan, entre Domfront et la Ferté Macé, sur Argentan, route de Flers, entre la Ferté Macé et Flers.

Circulation délicate entre Argentan et L'Aigle, entre Alençon et Gacé, entre Flers et Argentan, entre Flers et Domfront, entre Gacé et Vimoutiers.

Circulation normale entre Alençon et Bellême.

Les conditions restent difficiles sur l'ensemble du réseau secondaire.