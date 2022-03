Football féminin : France-Brésil (1-1) à Rouen, retour en images

Comme lors des rencontres précédentes, l'équipe de France féminine de football n'a pu faire mieux que match nul face à l'équipe du Brésil. En 2003, à Washington, lors de la Coupe du monde, les deux équipes s'étaient séparées sur un score de parité (1-1) en match de poule. Puis rebelote plus récemment, le 6 mars à Nancy, en match amical (2-2).

Ce samedi 9 mars, la rencontre a débuté lentement sur la pelouse du stade Diochon, où Valérie Fourneyron, ministre des Sports et ancienne maire de Rouen, avait pris place. Les Françaises ont peiné à rentrer dans le jeu, leur formation en 4-1-4-1 n'aidant pas à percer la défense adverse. Mais au fur et à mesure, les Bleues sont parvenues à se créer deux occasions.

Au retour des vestiaires, le match ne pouvait pas plus mal redémarrer pour les Françaises. A la 48e, la malheureuse Laura Georges lobait involontairement sa gardienne (0-1). Mais les Bleues n'ont rien lâché. Et il a fallu attendre la 96e minute pour que le stade exulte. Une faute des Brésiliennes Luana et Thaisinha sur Camille Abily dans la surface permettait aux Tricolores d'égaliser sur pénalty, par Louisa Nécib (1-1). Pochain match des Bleues à Nice, ce jeudi 14 mars, contre le Canada.

Romain Flohic