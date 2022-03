Précieuses coquilles

Salade de noix de Saint-Jacques poêlées

pour quatre personnes



12 grosses noix de Saint-Jacques

1 cuil. à s. de beurre, 2 cuil. à s. de jus d'orange, 2 cuil. à s. de vinaigre balsamique, 1 cuil. à s. de miel liquide

2 poires mûres rincées

125 g de roquette, 125 g de cresson, 50 g de noix

Poivre



Nettoyez les noix de Saint-Jacques et retirez la partie noire qui entoure la chair blanche et le corail. Rincez abondamment et séchez avec du papier absorbant.

Selon la taille, découpez chaque noix en 2 ou 3 tranches assez épaisses. Chauffez une poêle à grillade ou une grosse poêle à frire et, quand elle est chaude, faites fondre le beurre . Grillez alors les noix de Saint-Jacques une minute de chaque côté jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Mettez-les dans un petit saladier et réservez.

Préparez la vinaigrette. Dans un petit bol, mélangez le jus d'orange, le vinaigre et le miel. Découpez les poires en quartiers avec un petit couteau aiguisé, enlevez le trognon, puis coupez-les grossièrement. Mélangez la roquette, le cresson, les morceaux de poire et les noix. Répartir le mélange sur un plat puis disposez les noix de Saint-Jacques dessus. Arrosez le tout avec la vinaigrette et saupoudrez de poivre. Servez aussitôt.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire