L'iPhone un objet masculin ?

Selon cette enquête, 64% des possesseurs français d'iPhone sont des hommes. En revanche, la tendance est à la féminisation puisque la proportion des utilisatrices de ce smartphone a augmenté de 15% entre septembre et décembre 2009.

Autres enseignements, 40% des possesseurs d'iPhone ont entre 25 et 44 ans, 19% ont moins de 25 ans et 16% ont plus de 60 ans. Il y a également deux fois plus de Parisiens chez les utilisateurs du mobile d'Apple que chez les possesseurs de terminaux d'autres marques. Enfin, 39,2% des personnes possédant un iPhone appartiennent à la catégorie CSP+ (10% sont étudiants, lycéens ou collégiens, et 13% sont retraités).

A la question "êtes-vous satisfait de votre téléphone mobile?", les possesseurs d'iPhone répondent par l'affirmative à 80%, alors que ce taux n'atteint que 45% chez les utilisateurs de mobiles d'autres marques. En revanche, ces utilisateurs satisfaits le sont moins quand il s'agit de juger leur opérateur mobile: 47,9% des possesseurs d'iPhone en sont satisfaits, contre 47,2% pour les possesseurs de terminaux concurrents.

21% des utilisateurs d'iPhone reconnaissent toutefois qu'ils ont envie de changer de téléphone mobile, contre 27,6% des propriétaires d'autres smartphones.

Enfin, en matière d'usages, l'iPhone sert, en plus de sa fonction téléphonique, à envoyer des SMS (plus de 90% d'entre eux en envoient), et à surfer sur Internet (90% contre 55% chez les possesseurs d'autres smartphones).

Cette enquête a été menée par 1000mercis fin 2009 auprès d'un échantillon de sa base de données mutualisées. Au 31 décembre dernier, plus de 112.000 personnes avaient répondu à cette enquête.



