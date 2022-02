Les Matamores du cirque Trottola à Elbeuf

Mais entre pirouettes étourdissantes, prouesses techniques, leurres ou échecs cuisants, leur profonde couardise séduit et invite à rire. C'est au sein d'un petit chapiteau que ces cinq pitres se donnent en spectacle.

Dans ce petit espace de jeu, ils créent une atmosphère intimiste et propice à l'échange et à l'hilarité collective. Les anti-héros de cette farce enchaînent les numéros et mêlent adroitement théâtre et art forain dans un spectacle à la mécanique bien huilée. Ils s'apostrophent, se défient, se provoquent et s'affrontent dans des joutes verbales et physiques désopilantes.

Pratique. Du vendredi 8 mars au vendredi 15 mars, Place du Champ de foire, à Elbeuf. Tarifs de 5 à 19,5 €. Tél. 02.32.13.10.50.