Rouen : superbe, la verrière des photographes !

L'entrepreneur Mickael Aprile, basé à Sotteville, l'a réhaussé de plusieurs mètres en y greffant une verrière abritant notamment un duplex qui ferait bien des jaloux...

Une statue manquante

"Nous avons conservé l'esprit XIXe siècle de l'édifice, explique-t-il, fier du résultat. La Ville de Rouen souhaitait qu'il soit réhaussé. Cela le rend visuellement plus fluide". Et apporte à la rue plus d'élégance encore.

Erigé en 1866 par un certain Fort Espagnet, l'immeuble a toujours été habité par des photographes. Entre les deux tourelles, il y a 150 ans, une verrière orientée au nord, moins soumise aux caprices du soleil, faisait office d'atelier. Et jusqu'à la Seconde guerre mondiale, deux statues représentant les "pères" de la photo (Niepce et Daguerre) ornaient la façade.

Aujourd'hui, seule la première est encore là. Mais l'association des Amis des monuments rouennais (AMR) en appelle à la Ville et aux dons des particuliers pour réaliser une copie de la seconde et l'installer dans la niche orpheline.