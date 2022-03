Les filières évoluent

Dans l'académie de Caen, certaines filières 'traditionnelles” n'ont pas de mal à trouver leur public. ' Les formations concernant le milieu agricole en général sont très prisées. Les filières autour de la question environnementale le sont également. A cela s'ajoutent des formations plus classiques dispensées à l'université de Caen, et notamment celles de la filière santé. ”, souligne Matthias Martin, délégué régional adjoint à l'ONISEP de Caen. La plupart des filières proposées en Basse-Normandie ne cessent d'évoluer au fil des années. Cette adaptation permet de donner une formation en adéquation avec les attentes des professionnels.



Le nucléaire, filière d'avenir

Phénomène rare, une nouvelle filière, spécialisée dans le nucléaire, est en train de voir le jour. Une formation est proposée à l'ENSICAEN depuis la rentrée 2009 et une autre devrait être créée à l'ESIX Normandie de Cherbourg à la rentrée 2010. Cette filière pourra attirer des jeunes désireux de rester dans la région.







