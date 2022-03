Caen : les Arts Florissants exposent les plus belles voix de demain

Pour cette sixième édition, William Christie et Paul Agnew, co-directeurs de cette académie des Arts Florissants pour jeunes chanteurs, ont choisi un programme axé sur Rameau et ses contemporains. Les six jeunes chanteurs sélectionnés pour leur voix parmi plus de 200 candidats, se retrouvent jusqu'au 10 mars au théâtre de Caen, lieu de résidence des Arts Florissants.

Au cours de ces quinze jours une équipe de professionnels leur transmet les connaissances théoriques et pratiques les plus pointues. Au terme de l'académie, les chanteurs effectueront une tournée internationale qui débutera à Caen pour finir à New York et Helsinki !

Pratique. Mardi 12 et mercredi 13 mars à 20h au Théâtre de Caen. 8 à 25€. Résa au 02 31 30 48 00.