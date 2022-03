Les camions des pompiers du Calvados ont plusieurs vies

Rien n'est laissé au hasard lorsque les véhicules des pompiers du Calvados attendent au garage de leur centre de secours attitré. Alignés face à leur porte automatique, ils rechargent leurs batteries avant leur prochaine intervention. Comme le corps de sapeurs-pompiers, la flotte d'engins est un maillon essentiel du bon déroulement des secours.

Elle est répartie dans chaque caserne en tenant compte de son environnement et de ses besoins. C'est là que débute la première vie des ambulances, fourgons incendie et autres postes de commandement. A quelques mètres du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS), au nord de Caen, se situe la plateforme tournante des engins de secours. "Sur l'ensemble des centres de secours que compte le Calvados, il y a toujours un véhicule en panne. Dans nos ateliers, trois mécaniciens réparent les dysfonctionnements strictement 'pompiers' de notre matériel roulant : lance à incendie, pompe, grande échelle... Le reste est confié à des garages", détaille Pascal Lefebvre, qui dirige les services techniques et logistiques.



Un renouvellement permanent

Doté d'un budget de 2,6 millions d'euros, son service se charge ainsi de renouveler en permanence le parc automobile. Un vaste chantier, quand on sait qu'un "fourgon-pompe" coûte 200.000 euros, et une grande échelle 500.000 euros... "Les véhicules neufs sont octroyés en priorité aux grands centres de secours, à Caen, Bayeux, Lisieux... Ils remplacent des engins plus vieux qui seront exploités dans des centres moins sollicités."

Pour un véhicule neuf acheté, un autre est systématiquement revendu aux enchères. Particuliers ou collectionneurs donnent ainsi une troisième vie à ces camions de pompiers, qui auront bien mérité leur retraite.