Des secteurs qui recrutent en Basse-Normandie

Sans faire de bruit, les secteurs de la pharmacie et de l'agroalimentaire sont des pourvoyeurs de postes, à plusieurs niveaux. 'On assiste à un renouvellement de ces postes. Ces secteurs restent attractifs pour les bas-normands”, indique François Aubry, chargé de mission au Conseil économique et social de Basse-Normandie. Beaucoup d'emplois sont également à pourvoir dans le domaine médical et paramédical. Les sociétés industrielles et innovantes créent aussi des emplois qualifiés sur la région.



