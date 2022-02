Un incendie détruit une maison à Bricquebec

Le feu a détruit une maison à Bricquebec, rue de Bricqueville. Le sinistre s'est déclaré un peu avant 00h30, dans la nuit de vendredi à samedi.

L'incendie a totalement ravagé l'habitation. 50 sapeurs-pompiers de 5 centres de secours ont été mobilisés.

Un couple et deux enfants

D'importants moyens ont été déployés pour éviter la propagation des flammes aux maisons voisines.

Les habitants, un couple et deux enfants âgés de 8 et 4 ans, ont été relogés. Ils ont été alertés par les crépitements de l'escalier qui brûlait, et ont été rapidement secourus.

L'origine du sinistre reste à déterminer. L'enquête a été confiée à la gendarmerie des Pieux.