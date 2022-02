Malherbe : "En quête d'un match référence", selon Fayçal Fajr

En conférence de presse d'avant match, ce jeudi 28 février, le meneur de jeu caennais, Fayçal Fajr est venu traduire la confiance qui règne dans le groupe, avant de se déplacer à Tours, dans l'espoir de s'imposer. Mathieu Duhamel qui l'a suivi devant les médias n'en était pas moins motivé : "ah non, on ne part pas chercher le nul, on va à Tours pour gagner !"

Retrouvez la réactiond e Fayçal Fajr dans l'extrait sonore ci-dessous.