Concert : Keny Arkana au 106 de Rouen

Avec Tout tourne autour du soleil, son 2e album studio après de nombreux "street-albums", mixtapes et maxis, Keny Arkana chante encore une fois sa foi en l'homme et ses espoirs en un monde meilleur. Elle puise dans sa rage des textes vengeurs, à travers desquels perce son désir de faire tomber les préjugés, de changer les mentalités et de réveiller les consciences.

Dans Gens pressés, l'homme est un mouton de Panurge qui ère dans un monde aspetisé. Elle y incite le "petit homme surmené" à "briser ses chaînes". Ce nouvel album est techniquement plus abouti. Si les mélodies sont simples, celles-ci permettent néanmoins de mettre en valeur son flow - rythme et intonations - et sa scansion ska dans une liberté de ton osée.

Pratique. Mercredi 6 mars, à 20h, Le 106, à Rouen. Tarifs 16 à 24 €. Infos. www.le106.com ; 02 32 10 88 60.