A Rouen, place du Vieux Marché, un piano-bar remplacera le musée de Jeanne

Certaines rumeurs, fausses, annonçaient l'ouverture d'une discothèque. Il s'agira en fait d'un piano bar, ambiance lounge.

A la tête du projet, trois normands, qui ont déjà fait leur preuve dans le secteur : Gérald Leudière, Patrick Delahaye et Joël Schweitzer. "Nous voulions ouvrir un établissement depuis deux ans et avions envie de revenir sur Rouen", explique Gérald Leudière, le futur gérant. La fermeture du petit musée leur a offert une occasion inespérée.

Après avoir signé le bail en janvier dernier, il ne reste plus qu'à adapter les quelque 250 m2 qu'offre le local commercial. Les travaux de démolition sont terminés et le gros œuvre devrait commencer en mars avec l'insonorisation des lieux. Le piano-bar ouvrira en septembre prochain, et accueillera des clients de 21 h à 5 h du matin.