Eoliennes offshore à Courseulles : le débat public débutera le 20 mars

C'est à partie du 20 mars et jusqu'au 20 juillet 2013 que "l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques du projet seront examinés et débattus au cours de onze réunions ouvertes à tous."

Le public pourra également s'exprimer via un site internet dédié.



Porté par la société Eoliennes Offshore du Calvados, le projet prévoit la construction de 75 éoliennes en mer d'une capacité unitaire de 6 MW, pour une puissance totale de 450 MW. Le parc éolien serait implanté à une distance allant de 10 à 16 km des côtes du Calvados au large de Courseulles-sur-Mer.

Le bilan du débat sera établi par la CNDP dans un délai de deux mois après la clôture. Dans le même temps la CPDP rédigera un compte-rendu de ce débat. L'ensemble des éléments recueillis lors du débat permettra d'éclairer le maître d'ouvrage sur les suites à donner au projet. Il fera connaître sa décision dans un délai de trois mois après la publication du bilan et du compte-rendu du débat.