Premalal, ambassadeur du Sri Lanka

Bas-Normand d’adoption, il s’est installé en France au début des années 80 et vit aujourd’hui à Hérouville. "Au Sri Lanka, ma famille tenait une société de batik, ces étoffes teintées. C’est une activité très touristique. C’est comme ça que j’ai rencontré la mère de mon fils, une Française", se souvient-il. "En 1985, j’ai d’abord ouvert un restaurant dans le Vaugueux avant de me consacrer à la vente de batik. Aujourd’hui, je suis agent technique à l’IUFM de Caen". En 2004, il créé en 2004 l’association culturelle des amis du Sri Lanka, à la suite du tsunami qui frappe l’Asie. Dès lors, il n’aura de cesse de s’impliquer dans la vie locale. Son fils suit aussi son exemple et organise notamment un festival de reggae, en juin, à Sannerville.

A Caen, la communauté sri lankaise compte "de 5 à 6 familles", conclut Premalal de Silva.