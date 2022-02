C&F Editions : l'éditeur caennais voit loin

Il y a dix ans cette année, les deux amis se sont lancé un pari : créer une maison d'édition. Il n'en fallait pas plus pour voir naître C&F Éditions. "C'était une activité dans la continuité de mon métier : la transmission des connaissances", explique Hervé Le Crosnier.

La société, spécialisée dans les ouvrages sur les sciences de l'information et de la communication, a déjà publié une dizaine de livres et vend en ligne. "Entre 300 et 1 000 exemplaires par livre. Et dans ce domaine pointu, 1 000 exemplaires, c'est un succès" ! sourit-il.

Au début de l'année, le petit dernier de la société a vu le jour : Aux sources de l'utopie numérique, de Fred Turner.

A l'heure du virtuel, C&F Editions s'est également lancé dans le livre numérique et a créé un site pour concevoir son propre ouvrage.



Pratique. www.cfeditions.com, www.polifile.fr