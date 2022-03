Tribunal d'Avranches: un recours pour rien au Conseil d'Etat ?

Jean-Marie Bockel, le secrétaire d'état à la justice, était de passage à Coutances mardi 2 février. Il venait faire le point sur la réforme de la carte judiciaire. Une réforme qui prévoit la fermeture du tribunal de grande instance d'Avranches. Et justement, c'est demain, mercredi 3 février, que le Conseil d'État doit statuer sur le recours du barreau d'Avranches contre cette fermeture prévue le 31 décembre 2010. Et à priori, le TGI fermera bel et bien ses portes comme nous l'indique Jean-Pierre Guedard, le bâtonnier d'Avranches. Ecoutez son témoignage...

