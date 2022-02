La Manche dévoile ses visuels pour le Salon de l'Agriculture 2013

Pour la deuxième année consécutive, le conseil général de la Manche sera présent au Salon International de l'Agriculture avec ce slogan : "Manche, producteur d'innovations".

Chaque jour, du 23 février au 3 mars à Paris, Hall 7.2 - allée F - stand 55 : la venue de lycéens de la Manche, les acteurs de la filière agricole et aquacole en direct sur Tendance Ouest, des démontrations de grands noms de la gastronomie manchoise au Piano des Chefs, la BD "Jules et Juliette", des dégustations, des jeux,...

Une campagne qui a de l'allure

Pour accompagner ce déplacement, l'agence dgc communication signe un travail remarquable et moderne sur la thématique des métiers agricoles et aquacoles de la Manche et leurs produits. Les personnages ne sont pas des comédiens mais de véritables professionnels locaux des secteurs illustrés sur les visuels...

Regardez :