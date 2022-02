Mortagne : 22 mois de prison ferme pour violences aggravées

Elle avait 2,2 g d'alcool dans le sang. Lui, 2,4 g. Une dispute éclate. Il la pousse. Elle tombe et sa tête heurte le sol. Les coups de poing et de pied pleuvent sur le corps et sur le visage.

Il la menace de mort avec un couteau, lui casse un manche à balai sur la tête. Le sang jaillit, mais elle parvient à s'enfuir avant de s'effondrer sur le trottoir dans un bain de sang.

Lundi 18 février, en comparution immédiate, l'homme de 46 ans a été condamné à 22 mois de prison ferme et 6 mois avec sursis, pour violences aggravées.