Maze, le petit mag' qui monte

Dans l'histoire de Maze, tout se rapporte à internet. L'histoire débute en 2010. Baptiste, le Cherbourgeois, 17 ans aujourd'hui, rencontre Quentin, originaire d'Annecy, via les réseaux sociaux. Ces deux passionnés de web et d'information collaborent pour plusieurs projets (web radio, blog) à travers l'association Inspira-Maze.

"Accessible, mais pas simple"

En septembre 2011, ils lancent le magazine Maze. Son slogan "par des jeunes, pour des jeunes". Chaque mois, une trentaine d'articles sont publiés sur le site web de Maze, sur des sujets culturels (musique, cinéma, art, jeux vidéos, mode). "On voulait un magazine accessible, mais pas simple. L'idée c'est d'apporter notre regard de jeunes sur l'actualité, car pour le moment la presse magazine destinée aux 15-25 ans est écrite par des moins jeunes !", explique Baptiste, rédacteur en chef.

63 rédacteurs en France

Aujourd'hui, Maze compte 63 rédacteurs répartis dans toute la France. "C'est un magazine national !" précise l'équipe. Le recrutement se fait par les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. "On demande de nous envoyer un texte de motivation, et puis un article. On se donne même une période d'essai de 3 mois, en principe, pour donner notre avis sur le rédacteur". Mais la rédaction est composée majoritairement de Cherbourgeois, une quinzaine, qui étudient au lycée Jean-François Millet.

Publication papier au printemps ?

Dans l'air du temps, Maze propose, en plus du site internet, une version PDF à télécharger pour la lire sur tablette numérique, ou l'imprimer. Là encore, la maquette est conçue entièrement par la jeune rédaction. Prochaine étape : la publication sur papier. "La ville de Cherbourg vient de nous accorder une subvention pour pouvoir imprimer le magazine et le distribuer dans des lieux culturels ou fréquentés par les jeunes". Pour cela, une condition : insérer dans ce magazine à ambition nationale un cahier "spécial Cherbourg". Rendez-vous est pris au printemps 2013.

Pratique : Pour découvrir Maze, rendez-vous sur Mazemag.fr. La rédaction de Maze a obtenu le prix départemental Créavenir, qui récompense des projets innovants.

BONUS AUDIO - Ecoutez Baptiste Thevelein, rédacteur en chef de Maze Magazine