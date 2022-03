Victoires de la Musique 2010 : les nommés sont... (Roulements de tambours)

La lutte sera rude le 6 mars au Zénith de Paris pour la 25e édition des Victoires de la Musique. Nommés tous les deux pour le prix de l'"Album de l'année", Charlotte Gainsbourg ("IRM") et Benjamin Biolay ("La superbe") peuvent se targuer d'avoir récolté trois citations. La chanteuse est également en lice dans les catégories "Artiste féminine de l'année" et "Vidéo-clip de l'année" pour "Heaven Can Wait". Quant au chanteur, il concourra de plus pour les prix de l'"Artiste masculin de l'année" et de la "Chanson originale de l'année" avec " La superbe". Indochine, Johnny Hallyday, -M-, Olivia Ruiz, Révolver et Vincent Delerm sont nommés à deux reprises.



Ces nominations, révélées lors d'une conférence de presse mercredi soir dans une boite de nuit parisienne, sont également l'occasion de mettre en avant, comme chaque année, de nombreuses révélations. Les journalistes présents ont ainsi pu retrouver Coeur de Pirate, La Fouine et Pony Pony Run Run nommés dans la catégorie "Artiste ou groupe révélation du public de l'année", Izia et Shaka Ponk en lice pour le prix de l'"Artiste ou groupé révélation scène de l'année" et enfin Archimède et Sliimy cités pour le trophée de l'"Album révélation de l'année".

Galerie photos