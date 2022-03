6h - 11h L'EXPRESSO réveille la Normandie

Au programme de l'Expresso, l'actualité, la météo et l'info trafic toutes les 1/2h entre 6h et 9h, l'horoscope à 6h45, 7h45 et 8h45 mais aussi la Machine à Café à 7h25 & 9h25 ainsi que le jeu sms de 8h15, le buzz du jour, l'actu télé, cinéma, jeux vidéos, nouvelles technologie, le sport, l'agenda « sortir en région » à 10h10 et vos messages en direct pour réagir à l'actualité du jour en tapant « charles » espace et votre message par sms au 7 26 26.