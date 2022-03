[CADEAUX] Forfait 500km en 1 week-end pour découvrir le Nissan Cube

un week-end découverte de la Nissan Cube

De ce vendredi jusqu'au 29, Tendance Ouest et Nissan Dessoude à Saint Lô Tourlaville et Dessoude-Macon à Hérouville Saint Clair vous offre!.Du vendredi soir au lundi matin, vous bénéficierez d'un forfait 500km pour profiter de cette nouvelle voiture qui fait fureur au Japon (Plus d'1 million de véhicules vendus).Le tirage au sort a lieu vendredi 29 janvier. Gagnez votre sélection en envoyant chaque jour entre 16h et 21h le mot TENDANCE au 7 26 26.Réponse immédiate.