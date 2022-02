Les chiots seront en force au Parc des Expos de Rouen, les samedi et dimanche 16 et 17 février pour une exposition vente, à l'occasion du Salon du chiot. Il y aura également quelques chatons. Tous sont tatoués, vaccinés et contrôlés par un vétérinaire.

Pratique. Parc des expositions de Rouen, de 10h à 19h. Tarif : 6€ pour les adultes.