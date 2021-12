Rendez-vous samedi 12 et dimanche 13 janvier à la Halle aux Toiles, de 10h à 19h. Sous les yeux des curieux ou des amis des animaux se presseront de nombreux races de chiots des plus petits aux plus grands.

Pratique. Tarifs : 5€/3€ pour les enfants de 6 à 15 ans. Informations au 06.28.21.05.47.