Une convention a été signée lundi 11 février entre le CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) et la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) de Seine-Maritime permettant désormais aux élèves des Centres de formation d'apprentis (CFA) de Rouen et du Havre d'avoir accès aux restaurants universitaires du CROUS.