Jocelyn Touyon, un gymnaste caennais loin des conventions

Le déluré Jocelyn Touyon serait donc un gymnaste comme les autres ? Lui-même ne semble pas vraiment y croire. Son côté "un peu excité" lui vaut une certaine renommée dans sa discipline. "Je fais 'branleur' et je conçois qu'on ne m'aime pas de prime abord. Il faut me connaître pour m'apprécier." Sous ses airs très cool, un mot qu'il affectionne beaucoup, Jocelyn Touyon cache une personnalité plus complexe.

Ambitieux, généreux, anxieux voire sanguin, le champion de France 2012 des anneaux (catégorie B) est d'abord un bosseur déterminé que rien ne saurait détourner de ses objectifs. Voilà près de vingt ans qu'il arpente les tapis de l'Avant Garde Caennaise, son club de toujours, avec la même volonté. "Petit mais très musclé", comme il se définit lui-même, il s'est porté naturellement vers les anneaux. "C'est l'agrès qui reconnaît traditionnellement la force", explique Evgueni Plotkin, ancien champion de Russie et entraîneur du jeune caennais depuis ses débuts.

Vers une carrière internationale ?

Si le manque de polyvalence sur les six agrès que compte la gymnastique empêche Jocelyn Touyon de concourir parmi l'élite française, il ne le prive pas de voir loin. "Dans un an, j'aimerais être parmi les dix ou quinze meilleurs mondiaux, indique-t-il. J'ai envie de participer aux Jeux Olympiques en 2016. Ca ne coûte rien de rêver. Mais une chose est sûre, ça ne pourra pas être avec l'équipe de France…" L'étudiant en STAPS, futur professeur d'EPS, compte se mettre en quête d'un pays d'accueil pour obtenir une bi-nationalité et s'ouvrir les portes de la plus belle manifestation sportive.

"Potentiellement, il peut faire une carrière internationale, estime son coach. Mais il y a beaucoup de conditions à cela." Sur le plan sportif, il est question de mental et de souplesse, deux domaines bien distincts dans lesquels Jocelyn pèche encore. Sur le plan administratif, les démarches n'ont rien d'aisé.

Quoi qu'il advienne, le gymnaste gardera la ligne de conduite du compétiteur acharné qu'il est. "Je ne conçois pas pratiquer un sport sans vouloir être le meilleur." Nul ne sera donc surpris d'apprendre que l'objectif de Jocelyn Touyon en 2013 est de remporter les trois championnats nationaux auxquels il participera.