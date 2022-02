La table de la semaine : Sushi Shop, rue St-Pierre à Caen

Dernière arrivée, l'enseigne Sushi Shop vient d'ouvrir, en ce début d'année, une adresse dans la rue Saint-Pierre.

D'originaux temakis

Très bien présentés au travers d'une carte des plus explicites, les sushis semblent se conjuguer à toutes les saveurs. A l'unité ou en plateau, avec du poisson ou de la volaille, associés à des légumes ou des épices...

Outre les traditionnels nigiris avec leur boule de riz et leur morceau de poisson délicatement déposé dessus, et les non moins communs makis, enveloppés dans une algue, les temakis apportent une touche d'originalité à la carte.

Il s'agit d'un cône formé d'une feuille d'algue séchée, remplie de riz et d'autres ingrédients : saumon, crevette, thon, avocat, œufs de saumon, concombre, ciboulette, oignon, menthe... Et le chef adapte le produit à la sauce occidentale, puisqu'il n'hésite pas à glisser un peu de mayonnaise dans certaines recettes.

Le midi, pour un plateau acheté, la maison offre deux des cinq accompagnements proposés, comme la soupe miso ou le riz. Lors de mon passage, j'ai ainsi opté pour le New York-New York et ses 18 makis, au saumon, au crabe et au thon (13,50 euros).

Pratique. 8 rue Saint-Pierre. Tél. 08.26.82.66.28

