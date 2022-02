le DJ Fatboy Slim va mixer en direct du Parlement britannique

A 49 ans, le musicien, célèbre pour ses tubes "Right Here, Right Now" et "Praise You", sera le premier DJ à jouer dans l'enceinte du Parlement britannique, selon le communiqué de l'association, "Last Night A DJ Saved My Life".

"J'ai joué dans des endroits uniques et excitants partout dans le monde, depuis la plage de Bondi (en Australie) jusqu'à un igloo, en passant par la Grande Muraille de Chine, mais la Chambre des Communes sera probablement l'endroit le plus unique à ce jour", a-t-il déclaré.

Organisé en clôture de la "House The House", une compétition nationale de jeunes DJ âgés de 16 à 25 ans, le concert aura lieu sur le bar-terrasse du palais de Westminster, en plein coeur de Londres. Le gagnant du concours mixera aux côtés de Fatboy Slim, Norman Cook de son vrai nom.

Le député conservateur Mike Weatherley, ancien dirigeant dans l'industrie du disque et principal soutien du projet "House The House", a estimé que cette compétition offrait "aux jeunes la chance d'avoir une voix, d'être reconnus pour leurs efforts".