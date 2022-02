Le "Harlem Shake" enflamme la Toile

La danse du cheval ? C'est fait. Les flashmobs sur "Call Me Maybe" ? C'est fait. Et maintenant alors ?

Un phénomène est en constante progression depuis début février, il s'agit du "Harlem Shake" qui tend à rendre obsolète le "Gangnam Style".

Issu d'un projet entre amis, le principe de cette nouvelle danse est qu'il n'y en a qu'un seul à proprement parler : 1 seule personne danse au départ puis à un moment donné c'est l'anarchie le tout sur un mix du DJ et producteur américain Bauuer.

Pour vous en faire une idée plus précise, regardez la vidéo la plus visionnée à l'heure actuelle.