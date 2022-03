Pierre Palmade se raconte

Dans 'Le Comique” fortement inspiré de sa vie, il aborde des thèmes tels que l'âge, la célébrité, la fuite, l'humour ou encore la famille.



Une pièce touchante

A la fois touchante et drôle, cette pièce mise en scène par Alex Lutz réunit sept comédiens autour de Pierre Palmade,tous hauts en couleur. Caractérisée par des nuits longues où alcool coule à flots, où les conquêtes amoureuses se succèdent faisant s’évaporer les précédentes comme un léger nuage de fumée, la vie débridée du protagoniste de l’histoire n’est plus propice à la création. L’inspiration lui manque et, c’est perdu dans les méandres de la fête que Pierre Mazar doit subir, outre la spirale infernale de la vie dans laquelle il se perd, les réflexions incessantes des personnes qui l’entourent ! Tour à tour, son assistante, sa sœur, son meilleur ami, vont s’inquiéter de son avenir et veiller à ce qu’il retrouve le droit chemin et sauve sa carrière. Dimanche 14 février à 17h au théâtre de Caen. De 12€ à 36€. Tél. 02 31 30 48 00.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire