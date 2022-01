l'Orchestre Régionale de Basse-Normandie fête son anniversaire ce week-end

A l'occasion de ce week-end anniversaire, on retrouve l'orchestre à trois reprises dans la programmation du Théâtre de Caen. Les musiciennes Francine Trachier au violon et Jeanne-Marie Golse au piano accompagnent le violoncelliste Christophe Coin samedi 9 février à 17h dans le foyer du théâtre pour un concert gratuit autour de Brahms et Beethoven.

Le soir, à 20h, L'ORBN invite le virtuose de l'accordéon Richard Galliano pour un concert chaleureux. Dimanche 10 février à 17h et 20h, les comédiens François Morel et Olivier Saladin proposent leur version insolite du conte "Pierre et le loup" accompagnée musicalement par l'ORBN.

Pratique. Programme et réservation au 02.31.30.48.00.