Challenger 2013 : Mahut, Ouanna, Muller, Struff et les autres

C'est non sans inquiétude qu'Alain Thiébot, le président du Challenger, attendait la liste des joueurs sélectionnés par l'Association des Tennismen Professionnels. Cherbourg est en effet directement en concurrence avec Dubaï, qui organise un tournoi au même moment.

Josselin Ouanna revient défendre son titre

Mais le président a de quoi se rassurer. Parmi les noms de cette 20e édition, Nicolas Mahut qui fait son retour après deux Challenger remportés, en 2010 et 2006. On retrouvera aussi Josselin Ouanna, sur lequel avait parié Alain Thiebot l'an dernier, et tenant du titre.

A leurs côtés le Breton Marc Gicquel, bien connu des Cherbourgeois. Alain Thiébot est également ravi d'accueillir le Luxembourgeois Gilles Muller, classé 71e.

