Brest sur les talons de Caen

Dans une rencontre qualifiée de 'bizarre” par Franck Dumas, aucune des deux équipes n'a véritablement pris l'ascendant, malgré une domination territoriale plutôt à l'avantage des Caennais. Ces derniers se sont d'ailleurs procuré les deux plus belles occasions de la soirée. En fin de première mi-temps, une tête de Youssef El Arabi a heurté la transversale du but adverse (41'). 'C'est dommage que nous n'ayons pas fait le break à ce moment-là, déplore Franck Dumas sur le site du club. Cela nous aurait certainement laissé quelques espaces.” A l'heure de jeu, c'est sur le gardien arlésien, Cyrille Merville, que Kandia Traoré a buté au terme d'un beau mouvement caennais (60').

La suite de la deuxième période a toutefois tourné a l’avantage des joueurs locaux, plus souvent en position de frappe mais véritablement dangereux à une seule reprise, sur un tir de Psaume repoussé par Alexis Thébaux (74’). “Le match s’est joué sur un rythme peu élevé, de manière assez pépère, relève Franck Dumas. Il y a surtout eu une bataille au milieu de terrain, où nous avons été assez inconstants”.

Sur un terrain difficile et peu propice au développement de leur jeu, les Caennais ont réalisé un match “sérieux”, selon leur gardien, Alexis Thébaux, mais sans étincelle.

Le point obtenu en déplacement, chez une équipe toujours invaincue chez elle, leur permet cependant de conserver une avance de treize points sur le quatrième, Metz. “Par rapport à notre ambition, c’est un point important”, estime Franck Dumas. Mais ce léger ralentissement caennais fait les affaires de Brest, revenu à deux points du leader. Pour conserver le rang qu’ils détiennent sans interruption depuis la cinquième journée du championnat, les Malherbistes devront donc absolument s’imposer vendredi 12 février contre Guingamp (20h30).

Bien loin de leurs ambitions initiales, les Bretons occupent la 18ème position du classement et se battent désormais pour sauver leur place en Ligue 2.



