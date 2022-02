Rencensement : Canteleu mise sur le net

En quelques minutes, le tour est joué. L'agent recenseur, lui, n'a pas besoin de repasser pour récupérer le formulaire papier.

La commune a été choisie pour tester ce nouveau dispositif, qui s'étendra à des centaines de nouvelles communes en 2014, dont 20 en Seine-Maritime, et à toute la France l'année suivante. Car le bilan est plutôt positif. "Le rencensement d'un nouvel échantillon représentant 8 % de la population a commencé le 17 janvier. A Canteleu, lundi 28 janvier, 87 foyers sur 570 avaient déjà opté pour le formulaire en ligne", détaille Damien Barthélémy, responsable de la division recensement à l'Insee de Haute-Normandie. L'an passé, pour la première année de test, 37 % des recensés avaient préféré internet. "En dématérialisant la démarche, c'est un gain de temps et une économie de papier non négligeable".

Que faire sans internet ?

Les agents recenseurs qui viennent frapper à la porte des foyers vont-ils disparaître ? "Pas du tout, car un agent passe de toute façon lors de la tournée de reconnaissance", précise Corinne Verhaeghe, en charge du recensement à la Ville de Canteleu. "Et le formulaire en papier ne va pas disparaître, car tout le monde ne dispose pas d'un ordinateur ou d'une connexion internet".

Selon elle, le nouveau dispositif ne fait qu'améliorer la qualité du recensement. "Pour une commune, l'enjeu est très important. Connaître plus précisément son nombre d'habitants et les particularités de ces derniers permet ensuite d'adapter au mieux les politiques engagées". Enfin, le questionnaire en ligne a une vertu que l'on ne soupçonnait pas, selon Corinne Verhaeghe : "En ne confiant pas leur réponse à un agent recenseur, les gens ont le sentiment que leur vie privée est mieux protégée".