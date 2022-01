Ligue 2 : Malherbe tombe du podium

En match en retard de la 21e journée, Guingamp, quatrième avant cette rencontre, a pris le meilleur sur Angers. Le succès breton s'est dessiné dans les arrêts de jeu, grâce à un but de Ladislas Douniama. Avec ce succès, les Bretons montent sur le podium et possèdent désormais deux longueurs d'avance dans la course à la montée en Ligue 1.

Ce vendredi, Malherbe défiera sur sa pelouse la lanterne rouge Sedan. Un match à suivre en direct et en intégralité à parit de 19h45.