Basket/N2M : Caen tombe pour la première fois à domicile

Leur excellent début de match (20-8, 9') a vite laissé place à la domination adverse. Le changement stratégique opéré par les Angevins, passant d'une défense individuelle à une défense en zone, s'est révélé fatal aux locaux. Le CBC est resté muet pendant huit minutes à la suite de cet ajustement, et s'il a rejoint son vestiaire nanti de sept longueurs d'avance (30-23, 20'), il n'était pas vraiment serein pour autant. Le troisième quart-temps a confirmé l'impression.

Une victoire de retard

Extrêmement adroit, Angers a fait parler la poudre à trois points quand son adversaire avait toutes les peines du monde à entrer un tir. Bien que jamais décroché, Caen n'a pas semblé en mesure de pouvoir inverser la tendance. "On n'a pas été assez agressifs, reconnaît un Fabrice Calmon dépité. On n'a pas réussi à dominer la raquette collectivement. On a joué au handball, à la passe à dix. Ce n'est pas sérieux de perdre à la maison."

L'absence du dynamiseur et capitaine Florian Diesnis (inflammation du cou-de-pied) a pesé lourd dans ce contexte. Caen recule à la quatrième place du classement avec désormais une victoire de retard sur les play-offs. Le déplacement à Juvisy samedi 9 février vaudra cher et s'annonce difficile.