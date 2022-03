En 2009, 156 étudiants ont soutenu avec succès leur thèse de doctorat, diplôme universitaire le plus élevé correspondant à un niveau bac + 8, dans 61 spécialités différentes. Le domaine de l'étude de la structure, de la matière et des matériaux figure en tête du classement des écoles doctorales, ayant formé le plus de diplômés, avec 51 nouveaux docteurs.



