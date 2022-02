Voyagez avec Le Paradis Grec, Quai Vendeuvre

Celles et ceux qui apprécient la chaleur de la Grèce passeront un moment agréable dans ce restaurant situé le long du bassin Saint-Pierre à Caen. L'entrée monumentale du Paradis Grec donne le ton du déjeuner dans un cadre étonnant : des maisons aux toits arrondis dessinées au mur et l'océan turquoise à perte de vue, un serveur en tenue noire avec un tissu bordeaux à la ceinture, de la musique du pays ... A la carte, l'établissement propose une formule midi à 11 euros, entrée et plat du jour ou plat et dessert du jour. Je me laisse plutôt tenter par une salade grecque (concombres, tomates, olives noires, poivrons verts, feta et huile à souhait !) qui n'est pas sans me rappeler celles que j'ai dégustées à Thessalonique il y a quelques années. Ensuite, mon choix se porte sur un 'gyros mérida”.



Un “gyros mérida”

C’est un filet mignon de porc servi avec du pain pita, des oignons, du tzatsiki, quelques légumes et des frites. Le mélange est excellent et généreusement servi. En dessert, les offres sont multiples mais ma faim a déjà été abondamment satisfaite avec l’entrée (9 euros) et le plat (12,75 euros). Très correct pour un dépaysement assuré. J’apprends lors de mon passage en caisse que le restaurant fait aussi cabaret le soir et qu’il propose des formules à emporter le midi et le soir en semaine.

Pratique. Le Paradis Grec 8, quai Vendeuvre à Caen. Tél. 02 31 85 08 92



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire