Cyclisme : 24 équipes sélectionnées pour le Tour de Normandie

Le comité d'organisation du Tour de Normandie cycliste a finalisé la start-list de la 33e édition : 24 équipes de 6 coureurs seront au départ le 18 mars prochain.

Outre l’équipe Europcar du vainqueur sortant, les équipes du Tour de Normandie cycliste 2013 révèlent une nouvelle fois la place importante de l’épreuve au sein du calendrier international.

75 candidatures ont été faites de la part d’équipes de nombreux pays : Europe, Etats-Unis, et Asie !

Les réserves des équipes professionnelles Astana du champion olympique Alexandr Vinokourov, de la BMC du champion du monde Philippe Gilbert et de l’ancien vainqueur du Tour de France Cadel Evans, de l’équipe Oméga Pharma - Quick-Step du sprinter Mark Cavendish ou encore Sojasun Espoirs, de l’équipe Sojasun qui a elle aussi participé au Tour de France auront toutes à cœur de briller.

"Le plateau sera encore de choix cette année. Et des choix il a fallu en faire, parfois à regret, pour retenir les 24 équipes qui composeront le peloton 2013, constitué de 144 coureurs. Les candidats seront nombreux pour succéder à Jérôme Cousin du Team Europcar qui a remporté son premier succès pro sur le Tour de Normandie et qui vient de confirmer sur l'Etoile de Bessèges. Bon nombre de coureurs pourront se mesurer sur un parcours renouvelé et propice à une course offensive" analyse Richard Vivien, Président du Tour de Normandie organisation.