Le Grand Canyon aux yeux de tous avec Street View Trekker

A l'initiative de Luc Vincent (créateur du projet Google Street View en 2007) l'outil devient encore plus perfectionné et permet désormais de capturer des prises de vues dans des endroits jusqu'alors inaccessible via le système classique.

Grâce à Street View Trekker il est désormais possible de se déplacer partout sans problèmes car l'outil se transporte dans un sac à dos pour des résultats comparables à ceux d'une Google Car.

Il est donc plus aisé de récupérer des photos du Grand Canyon dans l'Arizona comme nous le montre la photo illustrant cet article.