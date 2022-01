L'autoroute A13 Paris-Normandie augmentera de nouveau en 2014

La Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN) augmente ses tarifs de 2,29% : c'est la hausse la plus importante du réseau français, pour la deuxième année consécutive. Une augmentation justifiée par Arnaud Hary, directeur des concessions et du développement durable de la société, qui invoque l'inflation et les investissements continus opérés sur la ligne pour la qualité de service.

Une explication qui ne satisfait pas vraiment les usagers de la route, dont certains ont été récemment limités à circuler sur deux voies au lieu de trois, au mois de janvier, suite à un léger épisode neigeux.

Mais les hausses ne devraient pas s'arrêter là : "Il faut avoir une prévisibilité des recettes, donc oui, il y aura vraisemblablement une hausse en 2014", explique Arnaud Hary.