Sorties : que faire à Rouen cette semaine ?

THEATRE

La mouette de Tchékov

Dans un décor minimaliste et vêtus de costumes contemporains, les personnages imaginés par Tchékov dévoilent toute leur complexité.

Pratique. Du mardi 5 au samedi 9 février, Théâtre des Deux rives. Tarifs : 4,5 à 19 €. Tél. 02 35 70 22 82

La révolte des doudoux

Les doudoux aussi ont une histoire et des émotions. Cette pièce de théâtre donne la parole à ces objets d'enfance, supports d'amour et de tendresse.

Pratique. Dimanche 3, mercredi 6 février, à 15h, Théâtre du présent, à Rouen. Tarifs : 6/8 €

SPECTACLE

Hand Stories à Elbeuf

Le marionnettiste chinois Yeung Faï s'inspire de sa propre histoire pour proposer un spectacle où les marionnettes incarnent les grandes figures de sa jeunesse.

Pratique. Jeudi 7 février, à 20h30, au cirque théâtre d'Elbeuf. Tarifs : 5 à 15€. Tél. 02 32 13 10 10

CONCERT

Lescop au Trianon

L'ex-chanteur d'Asyl trouve sa voie dans la french pop new wave et perce avec un premier album éponyme magnétique et rythmé, sorti en 2012.

Pratique. Jeudi 7 février, à 20h30, au Trianon Transatlantique, à Sotteville. Tarifs 8 à 16 €. Tél. 02 35 73 95 15

Jazz à L'Ariel

Les élèves du conservatoire de Rouen s'accordent avec ceux de l'école d'improvisation jazz pour une soirée funky inspirée par Horace Silver, Herbie Hancock et d'autres as du style.

Pratique. Mardi 5 février, à 20h30, au Cinéma L'Ariel à Mont-Saint-Aignan. Tarifs : 4/7/11 €. 06 08 52 17 37

Sérénades et concerto

Le Théâtre des arts, partenaire du festival "Les hivernales des cuivres", a sélectionné un répertoire ambitieux pour une soirée musicale voguant du baroque au contemporain.

Pratique. Jeudi 7 et vendredi 8 février, à 20h, au Théâtre des arts, à Rouen. Tarifs : 10 à 30€. Infos au 02 35 98 74 78 ou sur www.operaderouen.fr

EXPOSITIONS

Cap sur les maquettes

Afin de faire connaître les collections du musée maritime et fluvial, la Grange de Bihorel accueille un ensemble de maquettes de belle facture.

Pratique. Du samedi 2 au dimanche 10 février, de 14h30 à 18h30, La grange, Bihorel-Bois-Guillaume. Gratuit

Et si ce n'était qu'un objet ?

Aurélien Bocquet collecte des objets obsolètes et les met en scène dans une collection digne des cabinets de curiosité.

Pratique. Jusqu'au 24 février, à la Ruche, 3 rue Georges Petit, à Sotteville-lès-Rouen. Gratuit

Christian Renonciat

La galerie Duchoze, rue d'Amiens, présente dans ses nouveaux locaux une exposition monographique dédiée à un sculpteur adepte du trompe l'oeil.

Pratique. Jusqu'au 15 mars, tous les jours sauf dimanche, 14h-19h30, Galerie Duchoze, à Rouen. 02 35 07 34 13

Les enfants trouvés au XIXe

Cette "pause-musée" évoque l'abandon des nouveaux-nés au XIXe siècle, les organismes qui les accueillaient et les signes distinctifs laissés par les mères.

Pratique. Mardi 5 février, à 14h30, au Musée Flaubert, à Rouen. Tarif : 4 €. Tél. 02 35 15 59 95