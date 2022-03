Alors qu'un agent d'affaire tente d'abuser de la confiance de Cyprienne et de la marier à un jeune employé de banque, un hors la loi nommé Glapieu va s'interposer afin d'arracher la famille de Cyprienne et les tourtereaux des mains de cet individu. 10 et 11 février, au Théâtre de Caen. Tél. : 02 31 30 48 00.



Galerie photos