Un iPhone 4G dans les rangs

Il y a du mouvement dans les bureaux de la firme à la pomme, Apple va bel et bien lancer un modèle d'iPhone compatible avec le nouveau réseau 4G et ce "avant la fin de l'année" en cours.

C'est l'opérateur français SFR dirigé par Stéphane Roussel qui a mis de l'eau des les tuyaux via une annonce sur La Chaîne Techno.

Une avancée non négligeable pour les terminaux iOs qui vont ainsi s'aligner avec les nouveaux besoins des consommateurs en terme d'utilisation mobile.

Pour rappel SFR vient de lancer son réseau Dual Carrier et son réseau 4G dans plusieurs grandes villes de France et sera suivi par Orange d'ici le second trimestre 2013.