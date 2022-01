5 applications spéciales Saint-Valentin

Des cartes à imprimer

L'application Popcarte permet de créer de véritables cartes postales photo personnalisées directement depuis son smartphone pour ensuite les faire envoyer en 24h par La poste à l'élu(e) de son coeur.

Gratuit : télécharger l'application sur l'App Store (iOS) ou Google Play (Android)

Personnaliser ses cartes de la Saint-Valentin

Réaliser de jolies Cartes de Saint-Valentin depuis son iPhone est relativement simple avec cette application. Une fois la mise en page terminée, il devient possible de partager le résultat sur les réseaux sociaux ou de le faire imprimer et de l'envoyer de manière plus classique.

Gratuit : télécharger l'application sur l'App Store (iOS)

Angela et Tom

Autre application de création de cartes, plus originale, La Saint-Valentin d'Angela met en scène une chatte et son prétendant, Tom, dans diverses situation, à partager entre amoureux, par e-mail ou MMS.

Gratuit : télécharger l'application sur l'App Store (iOS) ou Google Play (Android)

L'amour en poèmes

L'application Poèmes d'amour rassemble des dizaines de textes célébrant l'amour éternel, signés Guillaume Apollinaire, Charles Baudelaire, Guy de Maupassant, Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine ou encore Francois Villon.

Gratuit : télécharger l'application sur l'App Store (iOS)

Quelques mots d'amour...

Afin de rester en contact avec l'être aimée, de manière intimiste, l'application iThinkOfYou propose différents outils de communication instantanée comme un chat privé ou l'envoi de petits mots agrémentés d'animations afin de rappeler à n'importe quel moment de la journée à la personne qu'on aime que l'on pense à elle.

0,89€ : télécharger l'application sur l'App Store (iOS)