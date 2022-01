FC Rouen-Marseille : l'arbitre présente ses excuses

M. Enjimi a présenté ses excuses à Didier Ollé-Nicolle, l'entraîneur du FC Rouen, pour avoir validé le second but de l'OM vers l'heure de jeu alors que le ballon n'avait pas franchi la ligne. Sur un centre de Sougou, le gardien rouennais Defourny avait peiné à capter la balle mais avait fini par l'applatir sur la ligne. A 2-0 pour l'OM, le match a pris une autre tournure et le FCR n'a pas réussi à rattraper son retard, malgré un but inscrit par Dugimont peu après.